MAS DE UNO

Lentejas con chorizo 'Icon legend' a bordo de un ballenero del siglo XVI

A Robin Food le han ofrecido un nuevo puesto de trabajo, pero no se le ve demasiado convencido porque tendrá que abandonar los bosques para adentrarse en alta mar al borde de la nao San Juan, una recreación de una nave homónima del s. XVI en la que tendrá que cocinar con lo más básico y saber de marinería.

ondacero.es

Madrid |

Un viernes más, David de Jorge, el cocinero oficial de Más de uno, vuelve a la antena con su habitual mezcla de ironía y talento culinario. "Cocinero entre comillas", como dice Alsina, porque rara vez cocina y sus recetas, según bromean, “las da mal”. Pero hoy promete una joya gastronómica: unas lentejas de "chorizaco icon legend".

La duda, claro, no tarda en surgir: ¿ese "chorizaco icon legend" es una marca registrada, un invento de su nevera-cadáver o simplemente el chorizo más gordo de la charcutería? Tras la receta, llega la confesión: en su entrevista más reciente con ELLE, publicada hace menos de 24 horas, Robin Food ha dejado titulares para enmarcar, como que su nevera parece "una morgue ordenada" o que "el cocinero que quiera trascender se convierte en un gilipollas patológico". Unas declaraciones que han desatado risas y advertencias a partes iguales en el estudio.

Sin embargo, el programa tenía hoy preparada una propuesta que podría cambiarle la vida (o al menos su cocina): una oferta de trabajo en alta mar. Se busca un cocinero valiente, o como se decía en el siglo XVI, un marmitón, dispuesto a embarcarse en 2027 en la réplica de la nao San Juan, un ballenero vasco que se hundió en 1565 frente a las costas de Canadá.

La Fundación Albaola lleva más de una década construyendo el navío en Pasaia, y el próximo 7 de noviembre será botado por primera vez al mar. Sus cifras impresionan: 28 metros de eslora, 7,5 de manga, tres cubiertas, 560 metros cuadrados de vela y seis kilómetros de sogas de cáñamo. Solo falta reclutar a los 40 marineros y un cocinero.

Eso sí, el puesto no es para cualquiera. A bordo no hay duchas ni papel higiénico, hay que vestir como en el siglo XVI, cocinar con calderas de cobre y espetones y, además, saber de marinería. La dieta será austera: pan, habas, guisantes, bacalao seco, sardinas saladas, tocino y aceite de oliva. De beber, cientos de barriles de sidra y vinos de Oporto, Jerez, Málaga o txakolí. Buscamos a alguien con temple, energía y sentido del humor, y que sepa hacer bien el bacalao" ha asegurado Mikel Leoz, , ingeniero de patrimonio de Albaola.

El viaje, previsto para 2027, partirá de San Sebastián rumbo a Red Bay (Terranova) y se espera que dure varias semanas. "Será una aventura física y emocional", reconoce Leoz, "pero también un homenaje a los marineros vascos que cruzaron el Atlántico hace casi 500 años". ¿Se animará David de Jorge a cambiar el estudio por la cubierta de la nao San Juan? Por ahora, sigue fiel a sus "recetas imposibles" y su buen humor. Pero quién sabe… Quizá entre lentejas y chorizacos, acabe cocinando historia.

Lentejas con chorizo ‘Icon legend’

Ingredientes:

  • 1 cebolleta picada
  • 1 blanco de puerro picado
  • 1 zanahoria picada
  • 1 hoja pequeña de laurel
  • 2 soperas de salsa de tomate
  • 2 pizcas majas de pimentón de La Vera
  • 500 g de lentejas
  • Agua y sal
  • 1 herradura de chorizo fresco picante
  • Aceite de oliva y 4 dientes de ajo picados

Receta de lentejas con chorizaco

  • En un puchero amplio con aceite, sofreír cebolleta + puerro + zanahoria + laurel + sal.
  • Añadir tomate + pizca maja de pimentón y remover + lentejas.
  • Cubrir con agua + sal, que arranque el hervor, añadir el chorizo y cocer 45 mn. aprox. … en olla express 15 mn., pero hoy la hacemos en puchero como siempre.
  • Cuando pasa el tiempo, hacer en una sartén un refrito de ajos + aceite + pizca de pimentón fuera del fuego y añadirlo sobre el guiso.
  • Sacar el chorizo, quitar el cordón, cortarlo en rodajas y devolverlas a la cazuela.
  • Rectificar el sazonamiento.

Al que le guste con patata cascada, que le añada al sofrito.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer