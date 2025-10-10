Lentejas con chorizo 'Icon legend' a bordo de un ballenero del siglo XVI

Un viernes más, David de Jorge, el cocinero oficial de Más de uno, vuelve a la antena con su habitual mezcla de ironía y talento culinario. "Cocinero entre comillas", como dice Alsina, porque rara vez cocina y sus recetas, según bromean, “las da mal”. Pero hoy promete una joya gastronómica: unas lentejas de "chorizaco icon legend".

La duda, claro, no tarda en surgir: ¿ese "chorizaco icon legend" es una marca registrada, un invento de su nevera-cadáver o simplemente el chorizo más gordo de la charcutería? Tras la receta, llega la confesión: en su entrevista más reciente con ELLE, publicada hace menos de 24 horas, Robin Food ha dejado titulares para enmarcar, como que su nevera parece "una morgue ordenada" o que "el cocinero que quiera trascender se convierte en un gilipollas patológico". Unas declaraciones que han desatado risas y advertencias a partes iguales en el estudio.

Sin embargo, el programa tenía hoy preparada una propuesta que podría cambiarle la vida (o al menos su cocina): una oferta de trabajo en alta mar. Se busca un cocinero valiente, o como se decía en el siglo XVI, un marmitón, dispuesto a embarcarse en 2027 en la réplica de la nao San Juan, un ballenero vasco que se hundió en 1565 frente a las costas de Canadá.

La Fundación Albaola lleva más de una década construyendo el navío en Pasaia, y el próximo 7 de noviembre será botado por primera vez al mar. Sus cifras impresionan: 28 metros de eslora, 7,5 de manga, tres cubiertas, 560 metros cuadrados de vela y seis kilómetros de sogas de cáñamo. Solo falta reclutar a los 40 marineros y un cocinero.

Eso sí, el puesto no es para cualquiera. A bordo no hay duchas ni papel higiénico, hay que vestir como en el siglo XVI, cocinar con calderas de cobre y espetones y, además, saber de marinería. La dieta será austera: pan, habas, guisantes, bacalao seco, sardinas saladas, tocino y aceite de oliva. De beber, cientos de barriles de sidra y vinos de Oporto, Jerez, Málaga o txakolí. Buscamos a alguien con temple, energía y sentido del humor, y que sepa hacer bien el bacalao" ha asegurado Mikel Leoz, , ingeniero de patrimonio de Albaola.

El viaje, previsto para 2027, partirá de San Sebastián rumbo a Red Bay (Terranova) y se espera que dure varias semanas. "Será una aventura física y emocional", reconoce Leoz, "pero también un homenaje a los marineros vascos que cruzaron el Atlántico hace casi 500 años". ¿Se animará David de Jorge a cambiar el estudio por la cubierta de la nao San Juan? Por ahora, sigue fiel a sus "recetas imposibles" y su buen humor. Pero quién sabe… Quizá entre lentejas y chorizacos, acabe cocinando historia.

Lentejas con chorizo ‘Icon legend’

Ingredientes:

1 cebolleta picada

1 blanco de puerro picado

1 zanahoria picada

1 hoja pequeña de laurel

2 soperas de salsa de tomate

2 pizcas majas de pimentón de La Vera

500 g de lentejas

Agua y sal

1 herradura de chorizo fresco picante

Aceite de oliva y 4 dientes de ajo picados

Receta de lentejas con chorizaco

En un puchero amplio con aceite, sofreír cebolleta + puerro + zanahoria + laurel + sal.

Añadir tomate + pizca maja de pimentón y remover + lentejas.

Cubrir con agua + sal, que arranque el hervor, añadir el chorizo y cocer 45 mn. aprox. … en olla express 15 mn., pero hoy la hacemos en puchero como siempre.

Cuando pasa el tiempo, hacer en una sartén un refrito de ajos + aceite + pizca de pimentón fuera del fuego y añadirlo sobre el guiso.

Sacar el chorizo, quitar el cordón, cortarlo en rodajas y devolverlas a la cazuela.

Rectificar el sazonamiento.

Al que le guste con patata cascada, que le añada al sofrito.