Entre huertos, yacimientos y morcilla: el sabor de Miño de Medinaceli

Miño de Medinaceli, un pequeño pueblo soriano de apenas veinte habitantes, se convierte hoy en la parada de Comer por España. Entre restos arqueológicos, campos cerealistas y la que podría ser la huella de la cerveza más antigua de Europa, el programa recorre sus sabores, su historia y a sus gentes

Un rincón con historia

La visita se debe a la recomendación de una oyente, Monste, que llamó al teléfono del programa para recomendar la visita a su pueblo, que además estos días se encuentra en fiestas. Situado en Soria, Miño de Medinaceli conserva restos del Neolítico y yacimientos como Ambrona, donde aparecieron fósiles de uros, leones y un imponente elefante prehistórico. En el Túmulo de la Sima, investigadores hallaron vasijas campaniformes con restos de bebida, interpretados como la muestra de la cerveza más antigua de Europa, consumida en rituales y celebraciones hace más de 6.000 años.

La vida en Miño

Para conocer cómo se vive hoy, el programa habló con Vicente, un vecino de 71 años que volvió al pueblo tras jubilarse en Madrid. “Salgo a caminar un mínimo de tres horas al día, llueva o nieve, y cultivo un pequeño huerto con tomates, fresas y calabacines”, contó. Entre sus trucos, confiesa que madura los tomates en una olla exprés para protegerlos de las heladas tempranas.

Vicente también frecuenta el Restaurante La Estación, gestionado por Félix, que se ha convertido en el punto de encuentro del pueblo.

La Estación: del ultramarinos al restaurante

El restaurante ocupa el antiguo Supermercado de Arturo, donde antaño se vendía de todo: desde alpargatas hasta aceite o tornillos. Hoy, Félix lo ha transformado en un espacio gastronómico y cultural que mantiene el guiño a su pasado.

Su carta combina tradición y creatividad: boquerones en vinagre con patatas, croquetas de torreznos, morcilla con manzana y coulis de vino tinto, ensaladas con sardina ahumada o codorniz en escabeche, y guisos de toda la vida como judiones con chorizo o lentejas al curry. Entre los principales destacan el ternasco a baja temperatura, la carrillera estofada y el costillar de cerdo.

"Tras dos años, La Estación se ha convertido en un local concurrido y referencia en la zona", explica Félix Herrera, su responsable. Además de la cocina, organiza música en directo y eventos. Miño de Medinaceli celebra este fin de semana las fiestas de San Miguel, con sesión vermú y una actuación de saxofón el viernes por la noche. Una excusa perfecta para visitar el pueblo, recorrer su patrimonio y descubrir sus sabores.