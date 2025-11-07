'El hombre que susurraba a las morcillas' se gana a pulso una tarta cuajada de tocineta

Este viernes Robin Food ha venido a hablar de su libro, en particular del último que ha publicado 'El hombre que susurraba a las morcillas' que ya presentó el pasado miércoles en El Hormiguero y que a Alsina no le ha llegado hasta el jueves...

Además, ha recibido a una invitada especial, Iratxe Sánchez, subcampeona del mundo y campeona de Europa en echar pulsos. Iratxe es una joven de Maldemeca, un pueblo de la sierra de Cuenca. El pulso es un deporte reconocido en muchos países del este de Europa, donde también financian a sus deportistas, algo que Iratxe también reclama para España, donde es una asociación quien organiza el campeonato.

Ella misma ha tenido que estar trabajando este verano para poder costearse el viaje hasta Rumanía, donde se celebró el mundial. Iratxe nos ha explicado cómo es su formación con el entrenador, su entrenamiento con bolsas de Mercadona llenas de piedras y cómo fueron sus inicios, su vocación se despertó en un campeonato de pulsos de su pueblo donde la ficharon.

Los trucos para ganar un pulso

El pulso es un deporte aún naciente en España, donde en la competición femenina solo existen dos categorías. Alsina le ha pedido a Iratxe algún truco para poder ganar él en sus pulsos caseros: el primero es no tener miedo al contrincante y mirarle a la cara, colocar el codo en la parte superior de la almohadilla,

Tarta cuajada de tocineta

Ingredientes

250 g de tocineta ahumada o adobada o papada o lo que sea, en lardones

3 huevos

100 ml. de leche

200 ml. de nata

100 g de queso rallado (o también pellizcos de torta del Casar)

Pan viejo en rebanadas muy finas o de pan de molde

Sal y pimienta

Receta de cuajada de tocineta

Encender el horno a 160 ºC.

Saltear en una sartén los lardones, que doren y suelten grasa, escurrirlos.

En una fuente de horno o molde, tapizar con el pan, si es de molde aplastar contra el fondo y las paredes y colocar en el fondo los lardones.

Batir los huevos + nata + leche + queso + salpimentar.

Echar la mezcla al fondo y hornear 20-25 mn. hasta que cuaje y dore la superficie.

Que temple o enfríe (nunca nevera) y comerlo con una ensalada verde normal o de escarola con ajos.

¡¡¡Listo!!!