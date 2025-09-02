La gastronomía de la feria de Albacete

En Albacete, la feria es un año nuevo. El día 7 arranca con la cabalgata, 45 parejas bailando y la apertura de la puerta a la Virgen de los Llanos. Y cuando llega el 17, la despedida es clara: "Hasta el año que viene". En 2024, más de tres millones de personas se pasaron por allí. Este año se esperan 350 actividades en honor a la Virgen. Todo en un recinto con forma de sartén, construido en 1783 y declarado de Interés Turístico Internacional.

El menú es claro: churros para desayunar, bacalao con tomate, tortilla, tajás de tocino, queso rito, almejas fritas o suspiros de jamón con pimientos del padrón al aperitivo, y tapas o asados cuando apriete el hambre.

Carmen Guerrero: actriz, bailarina y guisandera

La primera llamada de la temporada es de Carmen Guerrero. Valiente, porque estrenar sección siempre impone. Carmen es actriz —apareció en Amanece que no es poco—, monologuista, cocinera y, sobre todo, lianta de feria.

Cada madrugada, a las dos, organiza el baile regional en la caseta de la Asociación y Grupo de Danzas Magisterio. Allí, entre faldas de mil colores, mantones y cintas en el pelo, hace saltar y mover piernas al ritmo del folclore albaceteño. ¿Más difícil preparar una caldereta para veinte o coordinar un pasodoble con veinte parejas? Ella dice que depende de la resaca de los participantes. ¿Y qué paso básico recomienda para no hacer el ridículo? "Déjate llevar y sonríe; siempre habrá alguien que te coja del brazo y te salve la noche".

Javier García: campeón del mundo de patatas bravas

El siguiente en marcar el 91… fue Javier García, jefe de cocina de los restaurantes Martina y Martina Park, y nada menos que campeón del mundo de patatas bravas. ¿El secreto? La patata del terreno, en su punto justo —ni dura ni pasada— y una salsa que mezcla tradición con guiños manchego-asiáticos.

En su carta recomienda platos para cargar pilas antes de la feria, pero reconoce que entre fritanga ferial y alta cocina lo que manda es la hora: a las cinco de la mañana lo que entra mejor son unas bravas bien hechas. Su confesión: incluso entre cocineros se nota cuando alguien llega de resaca a los fogones. "Pero la cuchara siempre endereza", dice riendo.