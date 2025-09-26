Dos recetas de Robin Food para aprovechar la temporada de caqui

Nuestro Chef, David de Jorge ha terminado la semana enumerándonos sus numerosos récords de comida gastronómicos, entre los que destaca comerse 40 croquetas de una sentada. También hemos conocido la historia de Choaib, un joven de 19 años. Cuando tenía 13, su madre fue diagnosticada de un cáncer, y decidió emigrar a España para conseguir algo de dinero y poder ayudarla. Junto a unos amigos, optó por salir nadando desde Marruecos para llegar hasta Ceuta. Casi se lo lleva la corriente, pero lo consiguió.

Pasó varios meses en la calle, hasta que le recogieron unos educadores y le ayudaron. Estuvo en un piso tutelado de menores no acompañados y, entre las opciones que le ofrecían para formarse (mecánica, peluquería) eligió hacer un ciclo de FP de cocina en Molina de Segura (Murcia). Ahora está sin empleo, pero ha trabajado en la cocina del chef David López (dos Soles Repsol), y está enamorado del oficio.

Para finalizar David de Jorge nos ha traído dos recetas distintas para aprovechar la temporada del caqui que comienza ahora: Kaki-Pitusa y ensalada de caquis

Ingredientes:

Kaki-Pitusa,

2 caquis hermosos pelados

1 limón

1 l de gaseosa muy fría

Hielo a cascoporro

Hojas de menta

Ensalada de caquis,

2 caquis hermosos pelados

1 mozzarella tierna

1 lima verde

Chorro de zumo de naranja o mandarina + aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta molida

Cómo hacer la Kaki-Pitusa