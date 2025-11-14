David de Jorge nos enseña como prepara una sopa de gallina turuleta para combatir el frío

Este viernes David de Jorge ha recibido una llamada especial durante el programa, Manolo, un vecino de Gandía de 83 años, quiere pedirle ayuda. Su amigo, Pepito está a punto de jubilarse y necesita ayuda para prepararle una fiesta, en particular para el menú. Va a contrarreloj, puesto que la fecha de la celebración está fijada para el próximo diciembre.
No es la primera persona a la que Manolo pide ayuda, se ha abierto una cuenta de Instagram y TikTok con la ayuda de su nieta llamada Manolo Influencer, en la que pide a los miles de seguidores con los que ya cuenta consejos para organizar la fiesta.
La idea de Manolo es hacer una especie de tentempié porque al principio iban a ser 20 o 30 personas y finalmente serán unas 500. A Pepito le gustan mucho las croquetas, por lo que Robin Food le recomienda que saque una bandeja de 50 croquetas solo para Pepito, y para el resto de invitados apostar por el frío, jamón, queso, aceitunas, chorizo... Manolo ha contado que varias empresas de distribución de alimentos ya se han puesto en contacto con él para ofrecerle sus productos.
Ingredientes
- 1 muslo hermoso de gallina sin piel, deshuesada y cortada en pedazos chicos
- Higadillo y corazón de gallina picado muy menudo (parece que vamos a hacer vudú pero están riquísimos)
- 1 cebolleta y 1 puerro picados
- 1 zanahoria en dados
- 1 trozo de calabaza en dados
- 3 dientes de ajo picados + 1 pizca de cayena fresca
- 1 pedazo de pan de sopa cortado en rodajas finas, tipo "pistola" o "sopako" requemado
- 1 chorrazo de vino blanco
- 2 soperas de salsa de tomate
- Abundante agua
- 1 puñado de pasta o fideo o tapioca o estrellitas
- 1 chorrete de vino de Jerez, manzanilla, oloroso o lo que nos guste
- 2 huevos, aceite de oliva virgen y sal
Receta
- En un puchero con aceite de oliva, rehogar 15 mn. la gallina + menudillos + sal.
- Añadir cebolleta + puerro + zanahoria + calabaza y rehogar.
- Añadir ajos + cayena + pan + vino blanco + tomate, menear, cubrir con abundante agua + sal y hervir destapado 50 mn.
- Si quedan gruesas, estirarlas con agua, hacerla al gusto, ligada o no.
- 5 minutos antes de retirar del fuego, añadir la pasta + chorrazo de Jerez.
- Al final, añadir en hilo los huevos batidos sin dejar de menear, como en las sopas de ajo.