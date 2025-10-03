El cumpleaños de Robin Food con unos huevos fríos rellenos

En un nuevo episodio de Más de uno, Robin Food ha destacado un artículo de El País, en el que Jacobo Berguereche cuenta la historia del asador Zubikoetxea, en Lekeitio, donde su dueño reparte de manera subjetivas las últimas croquetas elaboradas por Rober, el anterior cocinero fallecido, que permanecen en su congelador. Con esta excusa, Robin Food, ha invitado a los oyentes a mandarle historias que tengan en las que la comida les una a un ser querido que ya no está. También han aprovechado para dar su felicitación al famoso cocinero en el día previo a su cumpleaños.

David de Jorge también ha podido hablar con Guillermo Pérez, uno de los socios del bar El Picadillo, en Zaragoza, donde elaboraron un manto de torreznos que han elaborado a la Virgen del Pilar.

Huevos rellenos fríos

Ingredientes:

10 huevos cocidos (abundante sal – 9 minutos).

3 lonchas hermosas de salmón ahumado picado.

250 g de migas de bonito del norte en aceite.

1 sopera de pepinillos en vinagre picados.

3-4 soperas de mahonesa.

1 chorrazo de kétchup.

1 chorrazo de zumo de limón.

1 ramillete de perejil picado.

Receta huevos rellenos fríos

Partir los huevos en 2, poner las claras por un lado, vuelta arriba en una bandeja estiradas, y todas las yemas en un bol, reservamos 4 yemas para la decoración.

Aplastamos las 6 yemas del relleno con las púas de un tenedor + salmón + bonito con chorrete de su aceite + pepinillos, mahonesa, kétchup, zumo y perejil.

Rectificar la sazón del relleno … puedes meter en el relleno guindillas encurtidas, alcaparras, gambas cocidas picadas, surimi, piquillos, sardinillas en aceite, anchoíllas …

Rellenar las claras cocidas con esta mezcla y rallar por encima las yemas cocidas … podemos cubrir con un pegote más de mahonesa.

Servirlos bien fríos.