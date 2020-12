David de Jorge cumple su sueño de la infancia y se sube a un camión de bomberos

David de Jorge se desplaza junto a Begoña Gómez de la Fuente al Parque de Bomberos de Ocaña para hacer de las suyas por Navidad y cumplir el sueño que lleva persiguiendo durante muchos años.

"¡Qué nervios!", confiesa David de Jorge nada más comenzar. Además, dice que lleva desde las 4 de la mañana dando vueltas pensando en el fuego, en el casco.

Hablamos con Daniel, bombero de Ocaña que cuenta que la primera impresión que han tenido del cocinero ha sido positiva y le han vestido con la chaqueta y el casco propio de un bombero.

"¡Gracias Onda Cero, gracias Alsinamari!", agradece emocionado al subirse por primera vez al camión. Sueño cumplido al ritmo, como no, del gran Barry White. Además, también siente lo que es extinguir un fuego de la ayuda de Daniel. "No he visto un cacharro que eche tanta espuma como este, que maravilla", confiesa.