Comida argentina en Madrid: asado, provoleta y cañoncitos de dulce de leche

Esta mañana nos hemos puesto como objetivo encontrar un pedazo de Argentina en Madrid. Lugares que nos enamoren por el gusto, el olfato, la vista y el sentido musical. Para ello, contamos con la ayuda de nuestra compañera de Antena 3, Angie Rigueiro, argentina pero sin acento, porque vino a vivir a España con cinco años.

Además de ser presentadora de numerosos programas de televisión, Angie es profesora de universidad, coach y escritora que acaba de publicar el libro 'Cómo conseguir tus metas. Cambia tu cerebro y logra la vida que quieres'.

Nuestro cerebro tiene que ser nuestro copiloto

Para conseguir nuestros objetivos en la vida, la primera clave que tenemos que saber es que "nuestro cerebro tiene que ser nuestro copiloto", siendo nosotros los conductores, explica.

Por ello, es importante aprender y ser conscientes de cómo gestionar nuestras emociones y pensamientos y, a partir de ahí, saber lo que uno quiere. También conviene hacerse preguntas, como '¿por qué quieres ciertas cosas?'. "Cuando me he hecho estas preguntas he cambiado objetivos profesionales y personales", cuenta Angie.

"Lo que comemos es nuestra gasolina"

Comer rico o comer mal puede cambiar nuestro cerebro. En el libro, para vencer el miedo al cambio, Angie combina la parte de coaching con la neurociencia. Así, habla de cinco hábitos para mejorar nuestra calidad de vida, que van desde el sueño, el deporte y la alimentación.

"Cuando somos conscientes de lo que ingerimos, podemos tener más calidad de vida", dice la autora, pues, al final, "lo que comemos es nuestra gasolina" y esto repercute en nuestro estado anímico y gestión de emociones. El azúcar, por ejemplo, repercute en ciertos mecanismos hormonales que se desequilibran, lo que demuestra que "el cuerpo y la mente están conectados".

El viejo almacén de Buenos Aires, un pedacito de Argentina en Madrid

Para disfrutar de la gastronomía argentina en Madrid, Angie nos recomienda 'El viejo almacén de Buenos Aires', el restaurante de César Ruda. Las especialidades de la casa son carnes importadas de Argentina y Uruguay con cortes típicos, así como carnes de muchas otras partes del mundo. Todo ello acompañado de los mejores vinos argentinos.

Las mollejas y chinchulines son una parte fundamental previa de un buen asado argentino. Además, recomienda la provoleta, el chorizo criollo y su propia empanada, una receta de 1977 creada la madre de César, fundadora junto a su padre de 'El viejo almacén de Buenos Aires'.

Los mejores dulces argentinos

Para el postre argentino, Angie nos lleva hasta la pastelería Atuel de Madrid, de calidad artesanal y pan de masa madre, entre otros manjares. Pilar Pérez, gerente de la pastelería, explica que tienen muchos productos típicos argentinos cuya base principal es el dulce de leche.

"Para muchos argentinos, cuando abrió Atuel fue muy especial porque pudieron volver a probar aquellos dulces que no podían comer en España", explica Angie contando su experiencia personal. Cañoncitos, facturas, vigilantes... todos estos productos se cuecen durante todo el día en el obrador, por lo que siempre los tienen recién sacados del horno.