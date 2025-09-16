Comer por España: La Calahorra (Granada)

La Calahorra es una villa granadina situada en Sierra Nevada, a más de cien mil metros de altitud. Allí se encuentra el Castillo de La Calahorra, la última fortaleza medieval de Andalucía.

Uno de los platos estrella de la gastronomía de La Calahorra son las sopas 'colorás', que se elaboran de la siguiente manera, tal y como ha contado la vecina Pura:

Ingredientes: pimiento 'colorao', ajo 'machacao', sofrito de cebolla y pimiento, almendras, ajos

Echar sopas de pan al sofrito y listo

Pura tiene un patio y u huerto con gallinas, conejos y más de cien geranios y las gallinas y los conejos los mata ella misma para cocinarlos después.

Además, como La Calahorra ha sido escenario de numerosas películas, Pura ha participado en algunas de ellas como 'Lo que el viento se llevó', 'Doctor Zhivago' e incluso sus familias participaron también en una película.