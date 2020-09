Esta es la cantidad de chocolate que se puede comer al día sin que engorde

Este pasado domingo se celebró el Día Internacional del Chocolate, una fecha que recuerda el cumpleaños del escritor Roald Dahl, autor de obras como Charlie y la fábrica de chocolate. Y, además, celebramos durante todo el 2020 que el cacao llegó a Madrid hace cinco siglos y se convirtió en alimento, placer y vicio. Y en una excelente fuente de calorías.

Lo que sí es el chocolate es un goloso negocio y un calórico mercado: en España consumimos por persona unos 1,6 kilogramos de chocolate al año, y solo en 2019, el negocio chocolatero facturó 1.492 millones de euros y empleó a más de 6.400 personas.

Hablamos con el único español que ostenta el título de Mejor Maestro Artesano Pastelero de Europa, alicantino y experto chocolatero, Paco Torreblanca, que lleva desde los 14 años trabajando con este producto, nos explica cuales son los los mejores chocolates y de dónde vienen, el proceso de elaboración "no puede llevar harina por la normativa de la Comunidad Europea, y no debería llevar grasas que no provengan de la manteca del cacao aunque se permita el 5%". Sobre la cantidad que se puede ingerir, Torreblanca dice que con"30% de chocolate al día no va a engordar en absoluto".