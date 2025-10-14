Un asado a la leña en La Cabrera

Hoy en Comer por España, nos quedamos cerquita de la capital, en plena Sierra Norte de Madrid. A poco menos de una hora en coche, La Cabrera se levanta al pie de la sierra que lleva su nombre, un Paisaje Singular conocido por montañas tan emblemáticas como el Cancho Gordo o el Pico de la Miel.

Con casi 3.000 habitantes, La Cabrera fue en tiempos frontera durante la ocupación musulmana. Tras la Reconquista, pasó a formar parte del Señorío de Buitrago y su historia siempre ha estado ligada a la ganadería, la agricultura y las rutas que comunicaban la meseta con el norte peninsular. Hoy conserva un rico patrimonio con el Convento de San Antonio como joya medieval de la Sierra, además de lugares singulares como la "Tumba del Moro" o la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en pleno centro del pueblo.

Mercedes, 82 años, juez de paz y amante del fútbol

Entre los vecinos de La Cabrera encontramos a Mercedes, oyente fiel del programa, juez de paz desde hace 14 años y gran defensora de la convivencia entre las más de 40 nacionalidades que habitan el municipio. Disfruta paseando con sus perros y de la vida tranquila de este pueblo "aquí nadie se pelea". Mercedes nos recomienda visitar el Asador Teodomiro, un clásico de la zona.

Asador Teodomiro: tradición y sabor a jara

Nos atiende Irene, nieta de Teodomiro y actual cocinera del restaurante. El asador, explica, es un negocio familiar que mantiene intacta la forma de cocinar de su abuelo: "Nuestros asados se preparan con leña de jara que recogemos de la sierra. Es lo que le da ese sabor único". En su carta, además de los tradicionales cordero, cabrito y cochinillo al horno, se pueden degustar platos con auténtico sabor a pueblo: huevos rotos de la abuela, riñones a la brasa o croquetas caseras.