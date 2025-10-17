Las recetss de Robin Food

Arturo Valls nos ayuda a prepara unos mejillones con txistorra para ver 'Pequeños calvarios'

El conocido presentador se ha hecho pasar por uno de los oyentes de Más de uno para colarse en la sección de Robin Food y hacer promoción del nuevo film que protagonizada, una comedia negra dirigida por Javier Polo.

Este jueves en la sección de Robin Food ha llamado un oyente un poco peculiar, al principio solo ha dicho que se llamaba Arturo, para finalmente confesar que era el mismísimo Arturo Valls que se había colado en el programa para promocionar la última película que protagoniza 'Pequeños Calvarios'.

La película se estrena el 24 de octubre, una comedia negra coral dirigida por Javier Polo, donde Arturo Valls vuelve a demostrar que el humor también puede tener mucha profundidad… La película cuenta cinco historias, de unos veinte minutos de duración cada una, en las que analizan historias sufridas o pequeños calvarios que tenemos como seres humano en el día a día.

Pero Arturo no tiene suficiente promoción y ha querido hablar de su marca de arroz, 'Socarrón', un arroz con denominación de origen Valencia, el presentador ha confesado a Robin Food que aunque le gusta innovar en la cocina, tiene una línea roja: el chorizo en la paella.

Mejillones con txistorra

Ingredientes:

  • 1 Kg de mejillones
  • 1 cebolleta pequeña picada
  • 1 cayena fresca
  • 4 dientes de ajo picados
  • 1 txistorra picante en rodajas
  • 1 chorrazo de aceite de oliva
  • 1 chorrazo de txakoli o de vino blanco
  • 1 sopera de mantequilla
  • 1 sopera de cebollino picado o de perejil picado
Receta de txistorra con mejillones

  • Lavar los mejillones bajo el chorro del grifo … rascarlos para eliminarles impurezas o pedruscos o movidas raras y tirar de la barba que les sale … siempre hacia la concha puntiaguda para no lastimarlos por dentro.
  • En un puchero bajo y ancho en el que entren cómodamente, pochar aceite + cebolleta + picante + ajo, que sude bien.
  • Añadir la txistorra sobre el sofrito, que suelte la grasa y la alegría + txakoli y reducir durante 3 minutos más. (aquí podemos añadir una sopera de tomate si queremos atomatarlos)
  • Añadir los mejillones, poner una tapa y cocinar unos 3 minutos más hasta que estén todos abiertos.
  • Añadir la mantequilla en trozos y dejar que se diluya + cebollino.
