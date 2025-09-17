ES MENTIRA, PERO ESTÁ PASANDO

Radioficción - Episodio 3: Bestiario vol.I - El cíclope

En este episodio de Radioficción nos adentramos en el mundo de los monstruos. Hoy: el cíclope.

ondacero.es

Madrid |

Entrada

  • Begoña Gómez de la Fuente
  • Niño: Celia Sánchez
  • Madre: Patricia Gijón

Reparto

  • Narradora: Celia Sánchez
  • Excavador 1: Borja F. Sedano
  • Excavador 2: Pablo Díez
  • Excavador 3: Tomás San Juan
  • Boccaccio: Fernando Megía
  • Cíclope: Pablo Díez
  • Historiador turco: Tomás San Juan
  • Monja cistercense: Patricia Gijón
  • Historiador francés: Borja F. Sedano
  • Sherezade: Remedios Márquez
  • Soldado chino: Borja F. Sedano
  • Sacerdotisa: Patricia Gijón
  • Sacerdote: Pablo Díez
  • Sacerdotisa 2: Remedios Márquez

Guion: Texto original Pablo Díez

Radioficción - Episodio 3: Bestiario vol.I - El cíclope
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer