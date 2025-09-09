Qué sabemos del suicidio

Este martes Más de uno ha decidido abordar un tema muchas veces tabú, aunque por fortuna cada vez menos, el suicidio. Para ello, ha contado con la presencia de Junibel Lancho, licenciada en Psicología con la especialidad de Psicología Clínica, autora del libro 'No puedo con tanto dolor' y miembro de la asociación La Varandilla, la primera en gestionar el teléfono de atención al suicidio el 024.

Junibel ha explicado como la experiencia del suicidio está envuelta en un tabú en ocasiones vergonzoso para los supervivientes, los que los sufren y también sus familiares y seres cercanos. Ellos mismos se convierten en la siguiente población de riesgo al sufrir una pérdida de este tipo. El pódcast de Onda Cero el 'Suicidio y tú' de Carlos Padilla, reúne una serie de testimonios de familiares y personas que han sobrevivido a intentos de suicidio.

Desde la carpa de concienciación instalada en Francisco Silvela del distrito de Salamanca, Alicia Heras ha estado acompañada de JuanJosé Escudero. Juan José perdió a su hijo Nico cuando tenía 19 años. Antes del incidente, Nico no dio señales de tener tendencias suicidas más allá de un sentimiento algo depresivo relacionando con la adolescencia y la pérdida de su madre por motivo del cáncer.

Ha descrito como terrible el proceso de duelo, "te hace sentirte como un inútil", y ha explicado com fundamental la ayuda de las terapias de grupo que les ayudan a entender que la responsabilidad de la decisión de un ser querido no recae en una solo persona, sino que es una suma de varias causas. Después de la pérdida de su hijo Juan José tuvo dos intentos de suicidio, que variaron desde un impulso repentino ahogado por la tristeza a una planificación inconsciente a lo largo de varios días. No obstante, consiguió reponerse y fundo la asociación Sendas cuya página web es sendasprevenciónsuicidio.org