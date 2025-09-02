Las Vetas Culturetas de Carlos Zúmer nos traían esta mañana la historia de la contrabajista Orin O’Brien, que veía a su instrumento como a "una criatura de madera que responde a la climatología". Esa delicadeza conecta con la figura de Samuel A. Stochek, un luthier neoyorquino de los años 40 que recuperaba madera de edificios derruidos para fabricar violines que acabarían sonando en el Carnegie Hall. Su lección: hasta las vigas de un viejo suelo pueden transformarse en música.

Hoy, en homenaje a quienes mantienen vivo este oficio, nos preguntamos: ¿qué sabemos de ser luthier? 'Luthier'procede del francés luth (laúd). Aunque la mecanización permitió fabricar instrumentos en serie, la figura del luthier sigue siendo esencial tanto para crear instrumentos desde cero como para conservar y reparar los históricos.

Una de las invitadas de este programa es Cecilia González, madrileña de 28 años formada en España, Inglaterra y Alemania, y ya con proyección internacional. Hija de un arquetero y nieta de un violinista-luthier, encontró en la restauración su camino natural: no solo tocar, sino construir y devolver la voz a los instrumentos. En su taller ha llegado a trabajar con piezas de más de 350 años, incluidas las de músicos de la Filarmónica de Berlín.

Anécdotas curiosas

Los talleres de luthería reciben instrumentos que viajan miles de kilómetros en busca de reparación. Algunos han escondido sorpresas en su interior: notas manuscritas, piezas antiguas olvidadas o modificaciones de épocas pasadas. Cecilia nos cuenta como llevó un instrumento a un hospital para hacerle una resonancia y averiguar cuanta carcoma tenía.

Constantino y Roberto Belda | Onda Cero

El luthier especializado en instrumentos de viento Roberto Belda, en Madrid, lo explica con claridad desde su estudio en la calle Montera Madrid, al que se ha desplazado nuestra compañera Alicia Heras: reparar un clarinete no es solo devolverle el sonido, sino también rescatar su identidad original, incluso cuando el tiempo deja cicatrices imposibles de borrar del todo.

También hablamos con el clarinetista Constantino, que nos ha hablado de los cuidados habituales que le da a su instrumento que ya tiene desde hace cuatro años.