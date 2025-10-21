Científicos explican la relación que existe entre la microbiota de nuestro intestino y la salud mental

Este martes, en Más de uno, nos hemos adentrado en el fascinante universo de la microbiota para conocer mejor cómo influye en la salud de nuestro intestino y estómago, y de qué manera puede afectar también a nuestra salud mental. Hemos conversado con Ignacio López-Goñi, autor del libro 'Microbiota y salud mental', quien ha aclarado algunos conceptos clave: "No debemos hablar de flora intestinal, sino de microbiota; es el término que preferimos los biólogos", ha señalado.

López-Goñi ha explicado que la leche materna es "el mejor prebiótico que existe", ya que contiene más de 700 especies de bacterias que se van inoculando en el bebé. Además, ha destacado que la composición de esas bacterias va cambiando durante la lactancia, dependiendo del entorno, la dieta y otros factores. Según el científico, el futuro apunta hacia probióticos personalizados, diseñados para cada persona según su microbiota específica.

En cuanto a la evolución humana, ha señalado que el cuerpo ha apostado por simplificar el aparato digestivo para favorecer el desarrollo del cerebro, algo que podría estar relacionado con una dieta rica en productos fermentados. Sobre los beneficios de la dieta mediterránea, ha recordado que no se trata solo de los alimentos que se consumen, sino también de cómo se cocinan y con quién se comparten.

López-Goñi también ha hablado del nervio vago, que conecta el cerebro con el intestino. En este último se encuentran cientos de miles de neuronas, lo que ha llevado a algunos a considerarlo un "mini cerebro". Cambios en la microbiota, ha explicado, pueden generar inflamaciones intestinales o incluso cerebrales, lo que explicaría su relación con trastornos mentales como el insomnio, la depresión o la ansiedad.

Trasplante de heces

En la conversación también ha participado la doctora Rosa del Campo, investigadora clínica del Hospital Ramón y Cajal y una de las mayores expertas en trasplante de microbiota fecal en España. Ha detallado que este procedimiento consiste en extraer la microbiota de las heces, filtrarla hasta reducirla a un polvo blanco y encapsularla en cápsulas inoloras e insípidas. La efectividad del tratamiento, ha explicado, alcanza el 90% con una sola dosis de cuatro cápsulas. Desde 2017, ha añadido, se trabaja con donantes universales, aunque aún se estudia si puede existir algún tipo de contagio o transferencia no deseada de microorganismos.