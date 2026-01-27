EN MAS DE UNO

Qué sabemos del insomnio: "Es un mito que haya que dormir ocho horas"

Probablemente muchos oyente se hayan sentido identificados en la angustia de no poder dormirse, porque, según la Real Academia de Medicina, cerca del 10 por ciento de la población (cuatro millones de personas) sufren en España insomnio crónico.

Es lo que le ocurre a los dos protagonistas de 'Las buenas noches', la nueva novela del escritor Isaac Rosa que narra cómo dos insomnes, un hombre y una mujer que no se conocen de nada, consiguen por fin lo que más desean: dormir bien, dormir seguido, dormir profundamente.

Con él hablamos del insomnio y de la vergüenza del que lo padece. "Es un tema que llevamos en silencio y hace que nos sintamos muy solos", ha reconocido el escritor. Aun así, Isaac Rosa ha señalado que es un problema muy propio de nuestro tiempo y que en España se manifiesta de forma muy acusada.

Además, la doctora Ainhoa Álvarez, neurofisióloga clínica y presidenta de la Sociedad Española de Sueño nos explica los subtipos de insomnio y explica cuáles son los criterios para ser diagnosticado como insomne crónico.

El insomnio puede ser un síntoma o un trastorno como tal

"No se sabe muy bien lo que sufren las personas con insomnio", dice la doctora. Sobre si el insomnio es un síntoma o consecuencia de algo, la especialista asegura que hoy en día puede ser un síntoma o un trastorno como tal.

Sobre cómo podemos dormir bien, la doctora aconseja priorizar el sueño y cuidarlo. En cuanto a dormir 8 horas seguidas, Ainhoa Álvarez dice que es un mito y que en algún momento nuestro cerebro te va a despertar.

