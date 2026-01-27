Qué sabemos del insomnio: "Es un mito que haya que dormir ocho horas"

Es lo que le ocurre a los dos protagonistas de 'Las buenas noches', la nueva novela del escritor Isaac Rosa que narra cómo dos insomnes, un hombre y una mujer que no se conocen de nada, consiguen por fin lo que más desean: dormir bien, dormir seguido, dormir profundamente.

Con él hablamos del insomnio y de la vergüenza del que lo padece. "Es un tema que llevamos en silencio y hace que nos sintamos muy solos", ha reconocido el escritor. Aun así, Isaac Rosa ha señalado que es un problema muy propio de nuestro tiempo y que en España se manifiesta de forma muy acusada.

Además, la doctora Ainhoa Álvarez, neurofisióloga clínica y presidenta de la Sociedad Española de Sueño nos explica los subtipos de insomnio y explica cuáles son los criterios para ser diagnosticado como insomne crónico.

El insomnio puede ser un síntoma o un trastorno como tal

"No se sabe muy bien lo que sufren las personas con insomnio", dice la doctora. Sobre si el insomnio es un síntoma o consecuencia de algo, la especialista asegura que hoy en día puede ser un síntoma o un trastorno como tal.

Sobre cómo podemos dormir bien, la doctora aconseja priorizar el sueño y cuidarlo. En cuanto a dormir 8 horas seguidas, Ainhoa Álvarez dice que es un mito y que en algún momento nuestro cerebro te va a despertar.