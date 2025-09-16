QUÉ SABEMOS DE

Qué sabemos del divorcio: "Hay que pensar en ello como un momento para empezar una vida totalmente nueva"

En 'Más de uno' hemos hablado sobre el divorcio con varias mujeres y hombres que han pasado por ello y han contado cómo es el proceso, cómo se sienten ahora y las diferencias entre divorciarse antes y ahora.

Septiembre, según varios estudios, es el mes en el que más divorcios se producen -entre un 30% y 40% del total-. El año pasado, unas 165 mil personas (82.000 divorcios) pasaron por este trance, un 8,2% más que el año pasado; la buena noticia, es que el 80% fueron amistosos.

Cabe destacar que el grupo de edad en el que más divorcios se producen es el de personas entre 40 y 49 años y en la última década, a partir de los 50 años, los divorcios se han disparado un 40%. Y, en general, más de un tercio de las parejas se separa antes de los 20 años de casados.

Para hablar de los divorcios hemos tenido con nosotros a:

  • Arturo García Sastre: psicólogo, especialista en masculinidad y rupturas de pareja y autor de libro "7 claves para sobrevivir a un divorcio (y a tu exmujer)": Domina tu polaridad masculina y evita que tu divorcio te arruine la vida
  • Miguel Ángel Bargueño: autor del libro "Yo, tú, ex: Diez historias para tomarse el divorcio con humor.
  • Tomasa: mujer de 70 años que ha tenido cuatro parejas y con dos de ellas se casó. Ahora sale con Eduardo, un jubilado que conoció en el Centro de Mayores.
  • José Ramón y María José: José Ramón llegó un día a casa y no se encontró ni las paredes, a través de un chat conoció a María José. Como querían casarse, José Ramón tuvo que divorciarse, algo que hizo tras ver un anuncio de 'divorcios exprés', en una furgoneta.
