Qué sabemos del divorcio: "Hay que pensar en ello como un momento para empezar una vida totalmente nueva"

Septiembre, según varios estudios, es el mes en el que más divorcios se producen -entre un 30% y 40% del total-. El año pasado, unas 165 mil personas (82.000 divorcios) pasaron por este trance, un 8,2% más que el año pasado; la buena noticia, es que el 80% fueron amistosos.

Cabe destacar que el grupo de edad en el que más divorcios se producen es el de personas entre 40 y 49 años y en la última década, a partir de los 50 años, los divorcios se han disparado un 40%. Y, en general, más de un tercio de las parejas se separa antes de los 20 años de casados.

Para hablar de los divorcios hemos tenido con nosotros a: