Andrés Amorós: "La música y las películas tienen un poder evocador enorme"

Andrés Amorós, escritor, ensayista y crítico literario autor de 'Tócala otra vez, Sam', nos hace un recorrido por las mejores anécdotas relacionadas con la música de las películas. No sólo sobre bandas sonoras, sino también sobre las canciones que aparecen en las películas. "John Ford abominaba la música en las películas, porque consideraba que a veces era absurda y sólo servía para 'inflarlas', y sin embargo elige música con mucha intuición, con mucho gusto", explica Amorós. "Kubrick también era excelente eligiendo la música para sus obras", apunta Amorós.

"No es un libro académico. Soy un aficionado al cine y a la música. Intento acercarme al espectador medio. Lo normal habría sido estructurarlo por los compositores de cine, pero entonces la mayoría de espectadores normales no sabe quiénes son. Por eso intento dividirlo en directores, películas...", explica sobre su libro Andrés Amorós.

"Si quitaramos la canción de 'Moon River' a Desayuno con diamantes, la película seguiría estando bien pero no sería lo mismo... y me gusta entender las letras de las canciones, porque son muy poéticas y explican mucho de las películas", dice Amorós. Y explica: "'Moon River', por ejemplo, habla de un 'huckleberry friend' que es algo así como un 'amigo libre'". Amorós explica entre risas que todos asociamos la frase 'tócala otra vez Sam' a la canción 'As time goes by'. Y especialmente al verso con el que empieza en la película, "you must remember this", pero la canción empieza hablando de "las teorías de ese pesado llamado Einstein, pero claro, eso no lo conocemos", asegura.

"El cine es recuerdo. La música y las películas tienen un poder evocador enorme, que no intelectual", apunta Amorós. "No sólo nos acordamos de las películas y sus músicas sino también de donde las vimos", señala. "Los compositores de cine saben de música clásica, muchos parecen músicos clásicos, pero no renuncian a la melodía", reflexiona el escritor. Amorós asegura que "hay dos matrimonios imprescindibles entre compositores y directores de cine: Nino Rota y Fellini y Sergio Leone y Morricone".

OYENTES

Los oyentes recuerdan como muy especiales, entre otras, las bandas sonoras de las películas Superman, Carros de fuego, Up, El crepúsculo de los dioses, La misión, Lawrence de Arabia, El violinista en el tejado...