Lío familiar

El primo de Alsina le acusa de pertenecer a la 'fachosfera' y querer acabar con el presidente del Gobierno

Jorge Abad ha traído a Más de uno a un notario de San Sebastián de los Reyes para que certifique la sentencia de la justicia que obliga a Carlos Alsina a dejar participar a su primo en el programa. Sin embargo, Alsina ha decidido abandonar los estudios y su primo ha entrado solo con Begoña y Jorge. Inmediatamente, ambos se han dado cuenta de que se ha sido un error insistir, Lucas Alsina ha acusado a Carlos de agredirle en una comida familiar durante una discusión después de que afirmase que Carlos pertenece a la 'fachosfera' y pretende acabar con el presidente del Gobierno de España.

ondacero.es

Madrid |

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer