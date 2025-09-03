Lío familiar

El primo de Alsina le acusa de pertenecer a la 'fachosfera' y querer acabar con el presidente del Gobierno

Jorge Abad ha traído a Más de uno a un notario de San Sebastián de los Reyes para que certifique la sentencia de la justicia que obliga a Carlos Alsina a dejar participar a su primo en el programa. Sin embargo, Alsina ha decidido abandonar los estudios y su primo ha entrado solo con Begoña y Jorge. Inmediatamente, ambos se han dado cuenta de que se ha sido un error insistir, Lucas Alsina ha acusado a Carlos de agredirle en una comida familiar durante una discusión después de que afirmase que Carlos pertenece a la 'fachosfera' y pretende acabar con el presidente del Gobierno de España.