¿Reciclar elimina puestos de trabajo?: Desmontamos otro mito con Rubén Amón

"Todo lo contrario. El reciclaje de envases de vidrio crea más de 8.000 trabajos directos e indirectos en España", asegura Amón. "Si no separamos, ningún trabajador lo hace, y ese material se pierde en un vertedero. Reciclando ganamos todos, también en empleo verde", concluye.

El reciclaje de vidrio genera empleo verde, estable y local

Según datos de Ecovidrio, la cadena del reciclaje de vidrio genera más de 8.000 empleos en España.

Estos puestos de trabajo están repartidos entre diferentes sectores: empresas de recogida, plantas de tratamiento, fabricantes de contenedores, industria vidriera... Todos forman parte del ecosistema del reciclaje.

Y hay más: se trata de empleos verdes, de carácter estable y no deslocalizables, repartidos por todo el territorio nacional. Es decir, se crean en España y se quedan en España.

Pensar que "al no reciclar se generan más puestos de trabajo" es una falacia. Como explica Ecovidrio, si no separas tus envases, ningún servicio municipal va a contratar a alguien para hacerlo por ti. Simplemente, ese residuo acabará en un vertedero, aumentando la contaminación y el coste para la administración pública.

Reciclar es cuidar el planeta... y también la economía

Separar correctamente los residuos no solo beneficia al medioambiente, también lo hace a nivel social y económico. Reciclar vidrio impulsa el empleo, dinamiza industrias locales y reduce el uso de recursos naturales.

En un momento en que el mercado laboral busca modelos sostenibles, el reciclaje se convierte en una fuente de empleo alineada con el futuro: más limpia, más local, más estable.

Por eso, como recuerda la campaña de Ecovidrio: "Que no te líen con mitos… reciclar vidrio funciona".

Puedes informarte sobre este y otros temas relacionados con el reciclaje del vidrio en 'Hablando en vidrio', el blog oficial de Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de envases de vidrio en España.

Contenido ofrecido porEcovidrio