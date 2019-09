Las preguntas de Amón: "¿No es inquietante la sentencia a muerte civil a la que ha sido condenado Plácido Domingo?"

1.- Un poco autobiográfica, la primera. ¿No debería habilitarse una cámara hiperbárica para la transición de Tokio al polígono San Sebastián de los Reyes? Padezco un jet lag psicológico. Necesito vacaciones, Alsina.

2.- ¿Me creéis si os digo que hemos vuelto de vacaciones, pero la situación política está exactamente igual que cuando nos fuimos un remoto 26 de julio? O sea, Sánchez amagando con elecciones e Iglesias incapaz de evitarlas.

3.- Acaso la novedad consiste en que el PP está tratando de forjar la alianza España Suma, reuniendo las huestes de PP, Cs y Vox. ¿No os parece una magnífica idea? Una magnífica idea para Pedro Sánchez, quiero decir. Ahora que languidecía el tripartito tricorne, trifálico, resulta que la derecha le pone en bandeja erigirse en caudillo del bien contra el mal.

4.- Tengo entendido que Albert Rivera ha estado más días de vacaciones que el profesor y que quiere juntar las del verano con las navidades, ¿pero no sería de provecho este periodo de evasión si se diera cuenta de que él, Ciudadanos, puede evitar las elecciones, remediar el pacto populista, ahuyentar a los soberanistas y evitar el juego perverso de una España contra otra? Entiendo su dogmatismo. Pero mirad en Italia. Cinque Stelle y el Partido Democrático han optado por un pacto extremo para evitar los comicios y la gloria de Salvini.

5.- ¿No os parece sobrevalorada la figura de los parlamentos, ahora que proliferan los dictadorzuelos? Boris Johnson ha cerrado el británico. Torra y Torrent abren y cierran el catalán cuando le da la gana, mientras que el Parlamento nacional consolida el recreo eterno.

6.- ¿No es inquietante la sentencia a muerte civil a la que ha sido condenado Plácido Domingo? Casi le hubiera compensado un proceso judicial. En ese caso, se hubiera respetado la presunción de inocencia. No se le hubiera aplicado la retroactividad. Habrían prescrito los hechos. Y no estaría reuniendo él la carga de la prueba. Pero ya lo sabemos. No es el suyo un proceso judicial. Es un proceso moral.

7.- La liga no ha terminado, de acuerdo. ¿Pero el liderazgo en solitario del Atleti no es premonitorio de la victoria final?

