¿Ecovidrio gana dinero con el reciclaje?: Desmontamos otro mito con Rubén Amón

"Ecovidrio no tiene ánimo de lucro y el funcionamiento de todo se paga gracias a que las empresas que envasan sus productos en vidrio financian el sistema", asegura Rubén Amón. "Así lo exige la ley en España. Nadie gana dinero y tus impuestos no intervienen aquí", concluye.

Ecovidrio: un sistema financiado por los envasadores, no por tus impuesto

Según informa Ecovidrio , la entidad que gestiona el reciclaje de envases de vidrio en España, no tiene fines comerciales ni reparte beneficios. Se trata de una organización sin ánimo de lucro, que actúa conforme a la legislación española y bajo un principio: prestar un servicio universal, no regido por criterios de rentabilidad.

El sistema funciona gracias a que las empresas envasadoras están legalmente obligadas a pagar una cuota por cada producto que comercializan en vidrio. Con esos fondos, se cubren todos los costes asociados al reciclaje, desde la instalación y mantenimiento de contenedores hasta la recogida, tratamiento y transformación del residuo.

Como explican desde la propia entidad, en 'Claro como el vidrio': "Aquí no hay trampa ni cartón. Nuestro objetivo no es ganar dinero, sino elevar la tasa de reciclado y lograr un entorno más sostenible".

Ni impuestos, ni beneficio privado: solo compromiso ambiental

Uno de los mitos más recurrentes sobre el reciclaje es pensar que todo está motivado por un interés económico oculto. En el caso de Ecovidrio, la realidad es clara: ninguna parte del sistema se sostiene con tus impuestos, ni genera beneficios privados para terceros.

Cada euro recaudado se reinvierte directamente en mejorar el sistema de reciclado, ampliar la red de contenedores, desarrollar campañas de concienciación y reforzar la eficiencia del proceso. Todo ello con un único objetivo: reducir residuos, aumentar el reciclaje y proteger el medioambiente.

Puedes informarte sobre este y otros temas relacionados con el reciclaje del vidrio en Hablando en vidrio, el blog oficial de Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de envases de vidrio en España.

Contenido ofrecido por Ecovidrio .