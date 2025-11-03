No, el camión no lo mezcla todo: desmontamos uno de los grandes mitos del reciclaje de vidrio

Desmentimos esta creencia de la mano de Rubén Amón en 'La octava pregunta': "Los camiones del vidrio recogen solo lo que hay en el contenedor verde. ¡Solo vidrio!". Porque, como aseguran desde Ecovidrio: No, nadie echa por tierra el esfuerzo que haces en casa.

El contenedor verde es monomaterial: solo vidrio, sin trampa ni cartón

Los famosos iglús verdes están diseñados para recoger exclusivamente vidrio. De hecho, el contenido del contenedor verde es lo que se conoce como "monomaterial", es decir, todo lo que se deposita en él comparte la misma composición: vidrio. Gracias a su particular apertura circular, apenas un 2% de su contenido está compuesto por residuos impropios (tapones, bolsas, restos orgánicos…), lo que permite un reciclaje más eficiente y de mayor calidad.

Una vez recogido, el vidrio es transportado por camiones especiales, cuyo diseño está adaptado exclusivamente a este material. Estos vehículos recogen directamente el contenido del contenedor mediante un sistema de grúa que lo eleva y vacía por completo en un único compartimento. No hay margen para la mezcla.

Puedes informarte sobre este y otros temas relacionados con el reciclaje del vidrio en 'Hablando en vidrio', el blog oficial de Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de envases de vidrio en España.

¿Y si un camión recoge más de un residuo? También está preparado

En algunas localidades, por cuestiones logísticas, puede ocurrir que un mismo camión recoja distintos tipos de residuos en diferentes momentos del día. Pero incluso en estos casos, los vehículos están equipados con compartimentos internos totalmente separados. Es decir, como si llevaran varias habitaciones dentro: lo que entra por una no se mezcla con lo que entra por otra.

El hecho de que no veamos el proceso completo no significa que no exista. Reciclar funciona y tiene un impacto real en el medioambiente. Cada frasco, tarro o botella que depositas correctamente en el contenedor verde puede convertirse en un nuevo envase en pocas semanas.

Reciclar sí sirve: desmontando excusas

Según estudios realizados por Ecovidrio en 2023, el 28,7 % de los ciudadanos aún cree que los camiones mezclan los residuos. Esta percepción, además de ser incorrecta, mina el compromiso ambiental de muchas personas. Pero como recuerdan desde la organización: "Que no te líen con mitos… reciclar vidrio funciona".

Porque separar el vidrio no solo permite reutilizar el material de forma infinita sin pérdida de calidad, sino que también evita el uso de materias primas, reduce las emisiones y genera empleo verde. Así que la próxima vez que escuches eso de "para qué voy a reciclar si luego lo mezclan todo", ya sabes qué contestar: es un mito, como los unicornios… pero más tóxico.