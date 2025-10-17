Edu García sobre el Villarreal - Barça de Miami: "¿Por qué este enfrentamiento en concreto?"

Hay partidos enconados que no terminan de resolverse: lo del BBVA y el Sabadell es Maracanazo, te lo compro, pero hay más!! Lo del capitán del Instituto Cervantes ante su homólogo de la RAE (con tácticas soterradas de nulo fairplay), o lo de Trump con los fotógrafos que se agachen a los que sacará roja directa si le siguen entrando… desde abajo. Al hombre maduro nos cae peor una papada que una suegra perfeccionista.

¡Voy a lo mío! Hay un encuentro en ciernes que promete: AFE y Liga. Reto con comunicados punzantes a cuenta del cacareado Villarreal- Barça de Miami.

Es habitual que el presidente de la Liga no explique mucho las decisiones que adopta, insisto de cuando en vez en que es el "Juan Cuesta" de los equipos al que votan para que represente sus intereses, pero no siempre escucha, no siempre cede, la obsesión visionaria le posee y lo de llevar un choque de nuestro campeonato a USA se ve más como cabezonería que como necesaria estrategia.

El sindicato de jugadores es muy "especialito" y no siempre es factible armonizar voces (los jugadores de los grandes tienen unos intereses y la clase media o baja, otros). Quieren reunión y debate y la patronal niega el supuesto plantón del que le acusan. El caso es que quedan 64 días para esa cita a 11 horas de vuelo y las explicaciones, las compensaciones y los argumentarios ni se huelen. ¿Es todo por pasta y cuota de mercado americano? ¿Por qué este enfrentamiento en concreto? ¿Hay bolsa sonante para los implicados? ¿Hay estudio de impacto?

El sindicato se agarra a la Ley del Deporte y al artículo 8 del convenio colectivo para oponerse al desplazamiento. La Liga justifica que todo se ajusta a la reglamentación nacional e internacional. Insisto, no han acordado ni la fecha para plasmar el desacuerdo. ¿Y el CSD? Muy bien, gracias.