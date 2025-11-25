Edu García: "O tienes enemigos a los que dar alas o no eres nadie en este tiempo"

O tienes enemigos a los que dar alas o no eres nadie en este tiempo. Conciliadores, encajadores, seres reflexivos que empatizáis porque intentáis comprender argumentos ajenos… sois extemporáneos o directamente… unos frikis. Aprovecho el aragonés 'Más de Uno' de hoy por empezar con los sesudos dirigentes del Real Zaragoza, equipo legendario de nuestro fútbol que lleva unos cursos torcidos a todos los niveles (ganó el sábado en Eibar, pero sigue siendo el último de la clase).

Tienen un presidente 'descentradillo' con más billetes que ideas y con más dedicación en acunar a Messi y al Inter de Miami que en centrar el plan de los mañicos. Directivos ladrilleros, cargos intermedios desnortados y desfile de entrenadores al tuntún que son incapaces de sacarle algo de jugo a una plantilla descompensada. Es un riesgo real despeñarse hacia la 1ª RFEF. Una autodestrucción en toda regla que se sustancia en paralelo al nacimiento de la Nueva Romareda ya en plena construcción. ¡Qué macabra paradoja!

Aún más contundentes los palos de Florentino a medio mundo ante su fiel asamblea de socios. A Tebas, a Louzán, a Ceferin, a Laporta, a los árbitros, a los medios críticos y seguro que alguno más se le quedó en el folio con letras Arial 18. Promete causas judiciales y peticiones millonarias de indemnización. Pide explicaciones de esas que él tarda en dar (que su última rueda de prensa es posible que te pillara a ti, Carlos, con la barba negra grillera).

Con similar actitud belicista, el presi de La Liga al que también le quieren empurar por revelar datos. En su caso detalles financieros del Barça, como si nadie supiera que la economía culé es más inestable que un flotador de granito. El TAD le abre expediente y hay voces enemigas que piden… inhabilitación. Qué piel más fina, por favor…