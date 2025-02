Edu García: "El Real Madrid está en el monte"

El Real Madrid está en el monte, como el “probe Migué” al que cantaba Triana Pura. Qué le estará pasando a Florentino Pérez y su dirigencia que han decidido ordaguear al sistema, reclamando cambios radicales y no parches. Desdeñando del diálogo y las concesiones. Los consideran ya de tiempos pretéritos.

A mí no me ha escandalizado la misiva blanca, con párrafos larvados y escritos desde hace meses, pero sí me ha entristecido ese sentimiento de asco y repudio hacia nuestro fútbol y nuestra liga, de las que también forma parte el asunto arbitral, evidentemente.

El Madridexit está en el tablero. O revolución o la escalada puede seguir picando hacia arriba: primero ausencia de los órganos de decisión, desprecio a las medidas colectivas, dificultades a los operadores de televisión con derechos… lo siguiente no se puede aventurar. En otro ecosistema sería abandonar la competición, salirse, como de la OMS, de la OTAN o del grupo de whatsapp de los papás del cole.

Si hacemos un esfuerzo por salir de las trincheras y sin pintarnos la cara, reconozcamos que hay madridistas enfadados y fatigados. Seguro que como otros aficionados con otros colores. Y el “todo está bien, todo funciona”, solo ha conseguido multiplicar los efectos de los errores arbitrales.

Ayer el absuelto Louzán anunció comisión de estudio para darle un buen meneo a todo, asumiendo que sus predecesores no querían árbitros fuera de la federación como pasa en Inglaterra. Y mientras la renovación estructural llega… ¿qué hacemos? ¿Echamos a los árbitros actuales? ¿Importamos de otras ligas? ¿Los dejamos pero les ponemos pasamontañas para evitar los palos individualizados? ¿Ubicamos interventores de los equipos en el VAR pa controlar? Abierto a propuestas.