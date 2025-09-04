Edu García: "Los que ayudan a sus compañeros a ganar son también propietarios de la victoria"

Como cada inicio de septiembre, nosotros somos avanzadilla y ya tenemos velocidad de crucero. Temporada con Copa del Mundo en la que todo se comprime y las fechas se quedan cortas. Los primeros balonazos en territorio nacional se dieron el 15 de agosto y los últimos esperamos que sean de la Selección el domingo 19 de julio del 26 en la finalísima neoyorquina.

Pero hoy se desprecinta septiembre echándole la persiana a la lonja de fichajes. A esta hora debe ser frenética la actividad en las oficinas de los clubes donde los directores deportivos se afanan en una cosa: que no se noten las telarañas en las cuentas. Para que el juego de la compra o del trueque funcione, es necesario que haya almas cándidas en los palcos que se dejen embelesar con cláusulas creativas y filigranas contables.

Eso sí, nuestra liga sigue siendo potente. Mbappé y Yamal ya pueden ser carátula de videojuego. Acompasan rendimiento con expectativa y mercadotecnia para que. además de goles y noches épicas, vendan camisetas.

Pero no solo sacudimos con estilo patadas a un balón, lo manoseamos en el Eurobasket, pegamos raquetazos con criterio en el US Open y aunque hoy descansa el pelotón, estamos recorriendo España a pedales.

Por eso aprovecho para recordar que, si en el ciclismo no es menester ser primero para ser el mejor, igual en la vida. Los que ayudan a sus compañeros a ganar son también propietarios de la victoria. Esto es lo que hacen los gregarios. Y desde el Movistar Team les rinden homenaje por su trabajo y su esfuerzo. ¡Gracias por pedalear por el Movistar Team! Si queréis conocer su historia, “somosgregarios.com”.