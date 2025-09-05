Edu García: "Planeta diverso el nuestro que suele sonar unívoco cuando de la pasión futbolera se trata"

Alsina, buenos días. Putin y Jinping quieren ser inmortales mientras hay sesudos perorando sobre el núcleo sólido de Marte. Planeta diverso, el nuestro que suele sonar unívoco cuando de la pasión futbolera se trata. Ya medio globo sabe que el año próximo hay Mundial en Casa Trump y colindantes y anoche España inició su camino para ser protagonista.

Sigue abierto el debate sobre si nos tira más el escudo que el emblema, de si ponemos más leucocito en nuestro equipo o en nuestra Selección. Como dice el refrán, el roce hace el bufandeo, y las competiciones de clubes copan el 80% del calendario, pero el aficionado medio, si detecta media opción de levantar brazos, se deja un buen pedazo en su corazoncito para seguir el caminar de La Roja hasta llegar a yankilandia.

Lo cogemos donde lo dejamos, con chicos talentosos que se precian de someter sus talentos a las necesidades del conjunto. Estrellas emergentes que saben que, remando acompasadamente, puede fabricarse esa gran recompensa.

Muchos más nubarrones se ciernen sobre la selección de baloncesto. Íbamos mentalizados al Eurobasket, pero nunca te gusta que otro padre te diga que tu hijo corre raro y le falta calidad. Que se marchite Rafa Nadal y a la par brote otro genio de la lámpara como Carlos Alcaraz, es más milagro que ver a Sergio Ramos triunfar en los próximos Grammy. Lo normal es notar el socavón cuando se retiran los Gasol, Navarro, Llul y compañía. Lo normal es lamentar la escasa inversión, la intermitente atención y las dudas con los planes de como regar bien los viveros y las canteras.

