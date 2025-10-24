Edu García: "Nos aguarda un Clásico igualado donde los dos titanes cubren sus costuras"

Confieso que cuando un ilustre miembro del departamento comercial de nuestra radio me pregunta qué tipo de oyente está al otro lado del programa le digo solemne… "un ciudadano normal". De los que hace la compra, suscribe seguros y hasta usa productos de cosmética. Personas variopintas como también lo son los deportistas. Me ha entristecido sobre manera el parricidio del que acusan al expiloto Antolín González con tan solo 23 años. De ser subcampeón de Fórmula 3, a terminar con la vida de su padre el pasado mes de julio tras una disputa familiar con final de tragedia.

La justicia pondrá luz en este oscuro suceso al que me agarro para nexarlo con la humanización, también del que está llamado a rozar su gloria. A todos los niveles y en todas las facetas. Hace pocas fechas salí de la cueva redaccional para meterme en un despacho, el del nuevo presidente de los árbitros. Queríamos conocernos y lo hicimos. No como plumilla y dirigente sino como dos tipos que tienen diversas perspectivas sobre la cosa futbolística. Fran Soto llega a Las Rozas desde Vigo como socio del bufete Garrigues. Dejando en la aventura sueldo, tranquilidad y proyección acreditada (y los dos riñones blindados).

La amistad y lo que acarrea lo han depositado en una labor donde salir algo magullado es cum laude. Mirada cristalina y palmas hacia arriba en señal de apertura sincera. Caí en la trampa del off de récord, pero la lección me la llevé puesta: los árbitros… también son personas.

Este domingo seremos otra vez ombligo de la cosa redonda. Nos aguarda un Clásico igualado donde los dos titanes cubren sus costuras y sus deficiencias al tiempo que señalan a sus letales estrellas dispuestas a ser las de mayor fulgor. Y tendremos un colegiado, puede que un balear que sobre pasa la treintena y que, tras pifiarla como jugador, aceptó la broma/reto de su padre para ser trencilla. Mateo es también ser humano… con todo lo que conlleva.