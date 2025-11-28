Edu García, sobre el futuro como entrador de Fernando Torres: "Si tiene la mitad de opciones que de ganas… el camino lo tiene hecho"

Qué de mística esconde, qué de misterios abriga, que de personajes con aura se abren, se expresan y nos encandilan. No estaban los nuevos huéspedes de Soto para sintonizar 'Radioestadio Noche' porque instalarse en un sitio nuevo, siempre cuesta, (que si el cepillo, que si las pantuflas…), pero podrán consumir el pódcast de la visita que nos hizo Fernando Torres en la primera entrevista profunda y larga que realiza como entrenador.

Ha mudado de músculos, pasando de los alargados y fibrosos del delantero de velocidad y pegada, a los del madurito dueño de franquicia de gimnasios que predica con el ejemplo a base de mancuernas y sentadillas. Típica persona a la que darle la mano con admiración… te causa temor por el grado de efusividad en el estrujamiento.

Torres tiene la voz áspera pese a seguir siendo el Niño. Lidera con su Atlético Madrileño el Grupo 2 de la 1ª RFEF y tiene pinta de que se desgañita a base de bien para seguir en la azotea. Reconoce que su mayor desgaste como entrenador es entregarse como persona a sus chicos, a su formación, a esa labor de aprendizaje a la que se le intuye más que consagrado. No aplica resultado sin entrega. No renuncia a la piel en este pistoletazo de salida en su carrera. Brillo de ojos intenso para que se sepa que la pasión moverá su sueño de ser y compartir. Jugador, entrenador, leyenda.

Se nos fue la velada escuchando a un cuarentón soñador que nos hizo muy felices a base de carreras y golpeos certeros. Si tiene la mitad de opciones que de ganas… el camino lo tiene hecho. Y acabo, que políticos golfantes duerman en catres carcelarios no es tan noticia como que haya religiosas con hábitos trapicheado con obras sacras, pero a mí me gusta más saber que hay futuro del bueno con gente como el hijo de Flori y José.