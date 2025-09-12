Edu García: "El campo quizá no le quite el hambre a Laporta, pero esta infame gestión le está comiendo mucho prestigio"

Si de Aquiles era su talón, de Tamara su madre y de Amón la moda del siglo XXI… de Joan Laporta es evidente que lo es el "nou" Nou Camp y toda la polvareda que levanta. Imprevistos, retrasos, trifulcas de comisaría… intuyo que Atresplayer tiene sesudos guionistas como los tuyos que están detrás olisqueando por si pueden armar una buena trama.

Lo inminente es que un partidazo como el Barça-Valencia de este domingo se ha de celebrar en el Estadi Johan Cruyff en Sant Joan Despí con tan solo 6.000 localidades de aforo. Y digo "tan solo" porque la Liga establece un mínimo de 15.000. No llegan por los pelos… de rasta. La casa nueva no tiene el permiso final y Post Malone toca hoy en Montjuic con lo que es imposible recoger los aperos, por eso la entidad azulgrana se agarró esta semana a lo de "fuerza de causa mayor".

Casi 30 meses de obras, un sobre coste que nadie se atreve a cifrar, y la larga ristra de escusas a los socios por las demoras tras los anuncios de reentré y otra igual de extensa con favores pedidos a las entidades que rigen nuestro fútbol. El campo quizá no le quite el hambre al president, pero esta infame gestión le está comiendo mucho prestigio que por ahora compensa con la "cosa" deportiva. Joan tuvo y tiene olfato futbolero y sabe que el proyecto con Flick y Yamal no debe torcerse.

Ayer, a la sombra de la estatua de Rafael Casanova, en la Diada, insistió en que todo está listo a falta de los dichosos trámites administrativos. Esta vez no dio fecha, y eso es de agradecer. Hablando de fecha… el Villarreal-Barça de Miami sigue sin estar bendecido por la UEFA, cuyo comité ejecutivo duda de sus propios reglamentos. Saben que esa puerta, de abrirse, puede no cerrarse nunca.

Lo que sí se clausura en horas es La Vuelta 2025 y su director no ve el momento. Nosotros seguiremos aplaudiendo la iniciativa del Movistar Team de homenajear a los gregarios. Movistar Team es equipo, y cuando esa palabra emerge, lo demás va detrás. Te invitamos a conocer de cerca su historia en "somosgregarios.com".