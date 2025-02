Edu García: "17 meses han pasado ya desde aquel beso zafio en tierras australianas"

17 meses han pasado ya desde aquel beso zafio en tierras australianas. Un ósculo envenenado que fulminó la carrera como dirigente deportivo de Luis Manuel Rubiales Béjar. El juicio que arranca hoy ha de condenarlo o exonerarlo como agresor sexual, denominación a la que tenemos que acostumbrarnos si queremos cobijarnos bajo el paraguas de la ley.

17 meses en los que no he conseguido desarrollar ni un mínimo de empatía. Y eso que me suele brotar hilillo de penica por el culpable, no lo puedo evitar, pero claro, es que el Rubi se comportó como un machirulo, le quitó importancia al hecho, se mofó de los críticos, luego culpabilizó a la presunta víctima, ordenó que se la domara, intentó mostrarla como inestable y todo desde una actitud altiva y altanera.

Intuyo que el expresidente federativo se cree su propia defensa argumental. No se comporta así por puro tacticismo ante el juicio, es convicción de que su actuación, su estilo, su visión de las cosas son correctas. A su séquito primero y a los medios después lo justificaba: “He estado el mes allí, les he mandado 2 cocineros, les he doblado las primas”. Como si eso te amparase para acaparan labios ajenos o atributos escrotales propios.

Alguna vez pienso en su reinserción. Y en su familia. En si tenía ahorrado para poder vivir y pagar su defensa, en quién le dará trabajo tras la resolución. Los deportistas tienen más fácil dejar legado, pero también tienen a tiro lapidarlo pronto y rápido. Estos días nos hemos acordado del Iker Casillas pletórico en Suráfrica al ver como se ha convertido en meme por su vida privada y por las decisiones erráticas que causan sonrojo. Claro que hay casos que nos alumbran esperanza: Sir David Beckham, retiradísimo, gracias a su cuerpo y a una marca de nivel… vuelve a vender calzoncillos.