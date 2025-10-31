La advertencia de Edu García a Xabi Alonso: "Los jugadores con pedigrí que hacen ojitos al presidente terminan acaparando las chuches"

En la americanizada velada de esta noche algunos optarán por el truco, otros por el trato y muchos directamente por no abrir la puerta. En la tortuosa relación entre Xabi Alonso (gran entrenador y el terror de la jurisprudencia con Hacienda) y Vinicius Junior (gran jugador y coco de los defensores del fairplay y la modestia), ni hay caramelos ni disfraces. Ambos vagan por Valdebebas a sábana quitada: "tú no me pones y me cambias todo el rato… yo me rebelo y luego le pido perdón al universo, menos a ti".

El grado de autonomía y respaldo del míster tolosarra lo iremos calibrando a lo largo del curso, por ahora está incólume, blindado por los resultados y solo marcado por la cicatriz del Derbi. Pero ha de tener siempre un mínimo estado de alerta que en ese club, los jugadores con pedigrí que hacen ojitos al presidente, terminan acaparando todas las chuches.

En semana post Clásico y con Copa de modestos como mar de fondo, me gustó mucho ver el despertar del Espanyol de esa pesadilla horrible que es el ninguneo y el olvido. La entidad perica sopló 125 velas presumiendo de pasado esforzado y de afición sufridora. En octubre de 1900 un grupo de universitarios lo parieron, Ángel Rodríguez, Octavi Aballí y Lluis Roca seguro que pulularon por el paraninfo barcelonés siguiendo emocionados el desfile de glorias y de muescas coleccionadas a base de victorias y derrotas.

La torre glòries antes agbar revestida de azul y blanco, el alcalde Collbony, el president Illa, pero a Gabriel Rufián no lo encontré y eso que presume de escudo aunque en su partido se enfurruñan cada vez que lo reivindica. Estaría departiendo con el Vito entre campus y campus. Eso sí, uno de los más buscados, Alan Pace, el nuevo presi, el yanki milloneti que viene a borrar la huella china y a dar a la entidad los recursos y el esplendor que merecen. Surfero de Wall Street, 57 tacos, presi del Burnley, fundador de ALK Capital y ex director de… Lehman Brothers!! Ya me ha entrado el "cangelo" otra vez…