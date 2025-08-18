Un viaje por la historia de la jardinería

Los jardines han acompañado a la humanidad desde tiempos remotos. No solo como espacios de belleza y recreación, sino también como lugares de refugio espiritual, de experimentación botánica y de expresión artística. A lo largo de la historia, se han convertido en un reflejo de las culturas que los han creado y en un testimonio vivo de nuestra relación con la naturaleza.

Para profundizar en este mundo en Más de uno hemos hablado con Esteban Hernández, autor del libro 'El Jardín del Edén' e ingeniero agrónomo. El jardín, recuerda el autor, nació con el sedentarismo neolítico. Primero fue refugio y cerca, espacio productivo de frutos, medicinas y flores. Desde Mesopotamia hasta Egipto, desde Grecia a Roma, los jardines fueron símbolos de fertilidad, espiritualidad y poder político.

Nabucodonosor elevó al cielo los legendarios Jardines Colgantes, mientras en Egipto los estanques rectangulares reflejaban el orden cósmico y el Nilo proporcionaba agua mediante el ingenioso shaduf. Grecia añadió filosofía al espacio natural y Roma sofisticó el arte con pérgolas, mosaicos y fuentes hidráulicas. Cada civilización dejó en el jardín una forma de entender el mundo.