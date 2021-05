Tertulia: ¿Tiene el Partido Popular opciones reales de ganar unas futuras elecciones generales?

Anabel Díez, José Antonio Vera, Toni Bolaño y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre las aglomeraciones de este fin de semana tras el fin del toque de queda y la legislación de las autonomías para afrontar la pandemia. José Antonio Vera señala que ha pasado lo que todos sabíamos lo que iba a pasar con el fin del toque de queda y recuerda que el Gobierno ha tenido un año entero para hacer una modificación de la legislación o una ley de pandemias. "El Estado es quien tiene que gobernar, no el poder judicial", explica respecto a las decisiones del Supremo y asegura que no tiene sentido que el ministro Campo diga que ahora van a hacer una legislación. Por su parte, Anabel Díez admite que llevamos un año a la espera de una legislación, aunque señala que el Partido Popular se ha aprovechado de esta dejadez del Gobierno para no tener que unificar doctrinas. Aún así, considera que es incomprensible que el Gobierno no haya legislado antes, especialmente sabiendo que la responsabilidad va a ser para él. Toni Bolaño comenta que en Madrid la gente ha dicho no al estado de alarma y que el Partido Popular no iba a apoyar ninguna ley junto con el Gobierno y se pregunta: "¿En el PP manda la postura de Madrid o la de Pablo Casado?". Asimismo, Rubén Amón plantea qué tiene que ocurrir para que la población más vulnerable, que son los jóvenes, tome conciencia de que los nuevos infectados son los jóvenes. "La libertad no consiste en emborracharse, la libertad es respetar al prójimo y contagiarlo es la forma más rotunda, peligrosa y dramática de dañar la libertad misma", insiste.

Carlos Alsina entrevista a Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid, que insta a Isabel Díaz Ayuso a decretar el toque de queda para evitar que la situación epidemiológica empeore y culpa al gobierno del PP de las celebraciones de jóvenes tras el fin del estado de alarma.

Además, sobre las encuestas que dan como ganador de unas posibles elecciones generales al Partido Popular, Anabel Díez dice que Casado tiene base para pensar que tiene al alcance de la mano la posibilidad de ganar las elecciones dentro de dos años, aunque recuerda que todavía no somos capaces de prever si lo que ha pasado en Madrid puede extrapolarse a España. Por su parte, José Antonio Vera señala que las encuestas marcan una tendencia porque las elecciones acaban de producirse y que Casado tampoco se lo puede creer mucho porque la victoria de Madrid es de Ayuso. "Mientras el voto del centro derecha siga estando dividido, es muy probable que en muchas provincias salga primero el Partido Socialista", explica. Asimismo, Toni Bolaño recuerda que los discursos en el Partido Popular son diferentes y hay que ver cómo verán esto los barones regionales.