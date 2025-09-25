En Más de uno

Tertulia: El secreto de la perpetuidad

Pilar Gómez, Nacho Cardero, Toni Bolaño, Marta García Aller y Rubén Amón analizan la actualidad política.

ondacero.es

Madrid |

En la Tertulia de Más de uno:

  • Los flexitarianos, personas que deciden no comer carne ni pescado con algunos excepciones.
  • Los moderados en España, el 20% de la población en la actualidad se encuentra en el centro político, con Ignacio Urquizu analizamos cuál es su peso político y qué visión tiene de ellos la sociedad.
  • Los supercentenarios o aquellas personas que superan los 110 años de vida con motivo de la publicación de los resultados del estudio que se le hizo a María Branyas, la mujer más longeva de la historia de España, fallecida en marzo a los 117 años.
  • La figura del juzgado popular, al que es posible que se someta Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez.
