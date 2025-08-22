En Más de uno

Tertulia: "Se ha roto la confianza entre administraciones en España"

Jose Antonio Vera, Joaquín Manso y Pepe Luis Vázquez comentan la actualidad política.

ondacero.es

Madrid |

En la tertulia de Más de uno se ha debatido sobre:

