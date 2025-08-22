Tertulia: "Se ha roto la confianza entre administraciones en España"

En la tertulia de Más de uno se ha debatido sobre:

Las noticias algo favorables sobre la situación de los incendios en España. Para conocer un testimonio directo, Miguel Ondarreta ha conversado con Rubén Palla Marcos guardia civil y vecino de la localidad de Oulego en Ourense.

La gestión de los menores migrantes en torno a la que se ha vuelto a desatar la polémica debido a la negativa del Govern balear a recibir los menores asignados. La presidenta Marga Prohens ha explicado en los micrófonos de Más de uno la situación que está atravesando la región.