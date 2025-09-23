Tertulia: ¿Quién debería ser el próximo Nobel de la Paz?

En la tertulia de Más de uno se ha debatido sobre:

La polémica en torno a los fallos en las pulseras antimaltrato a los que el ministerio de Igualdad ha restado importancia. Carlos Alsina ha conversado con Esther Erice, la magistrada del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

El anuncio de Donald Trump y su ministro de sanidad, Bobby Kennedy, de haber descubierto supuestamente una relación entre el consumo de paracetamol en embarazadas y el autismo de los niños. El experto en etiología del autismo de la Universidad de Salamanca, José Ramón Alonso, ha pasado por Más de uno para analizar si hay evidencia científica detrás de esta idea.

La hipotética nominación de Pedro Sánchez o Donald Trump para obtener el Premio Nobel de la Paz