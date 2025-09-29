En Más de uno

Tertulia: Quién se beneficia del debate migratorio

María Dabán, Casimiro García-Badillo, Javier Portillo, Marta García Aller y Rubén Amón analizan la actualidad política.

La tertulia de Más de uno ha debatido sobre:

  • La situación en Valencia después de la alerta por lluvias torrenciales en la zona afectada por la Dana del año pasado, Carlos Alsina ha conversado con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para conocer la situación de primera mano
  • La nueva propuesta del PP en materia de migración que incluye un sistema de visa por puntos que premiará la predisponibilidad a trabajar y la cercanía cultural, Alsina ha preguntado directamente por este tema al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
