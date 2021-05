Tertulia: ¿Qué escenario político se plantea tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de Madrid?

Antonio Caño, Maite Rico, Daniel Basteiro y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre los resultados de las elecciones madrileñas y el escenario político que se plantea a nivel nacional tras la victoria del Partido Popular en Madrid. Respecto a esto, Antonio Caño señala que el Partido Popular ha tenido una victoria incontestable y abrumadora, de esas que se dan pocas veces en la política española y que tienen consecuencias inmediatas y muy profundas. Además, considera que las elecciones de Madrid han dejado a este Gobierno en evidencia, no tiene razón de ser, la coalición política que lo sostiene no es sostenible. Por otra parte, Rubén Amón dice que Génova era un escenario desahuciado y ahora se ha vuelto a convertir en el balcón de las grandes ocasiones y Maite Rico señala que se trata de una victoria sin parangón para el Partido Popular. Asimismo, Daniel Basteiro asegura que Madrid ahora mismo es de derechas, aunque recuerda que el Partido Popular ya gobernaba en Madrid y no tiene que verse como una gran victoria.

Carlos Alsina entrevista al secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que comenta la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas y destaca la figura de Pablo Casado como líder nacional del partido, que ha sabido tomar las decisiones adecuadas para consolidar y unificar el proyecto del centro derecha.

Además, charla también con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que analiza los malos resultados electorales de su partido en las elecciones a la Comunidad de Madrid por los que Ciudadanos no ha obtenido ni un solo escaño en la Asamblea.

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid y ganadora de los comicios madrileños, Isabel Díaz Ayuso, comenta con Carlos Alsina los resultados electorales y explica cuáles serán las próximas medidas que adoptará su gobierno.