Tertulia: "La política lo está enredando todo en la lucha contra las catástrofes naturales"

En la tertulia de Más de uno se ha debatido sobre:

Los múltiples incendios que siguen azotando el oeste de la península. Miguel Ondarreta ha conversado con Pablo González, bombero forestal que está trabajando en uno de los fuegos de León, con Rubén Pérez, Rodríguez, uno de los vecinos de Trives (Ourense) uno de los pueblos afectados por los incendios, y con Fernando Valladares, experto del CSIC.

La imputación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que se produce poco antes de que de comienzo de nuevo el curso político con la llegada del mes de septiembre.