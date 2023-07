TERTULIA EN 'MÁS DE UNO'

Tertulia: ¿Se podría dar que Feijóo fuese presidente con la abstención de Sumar?

Con Edu Madina, Pilar Velasco, Carmen Morodo y Rubén Amón opinamos sobre los asuntos de la actualidad política. Empezamos comentando el debate a siete celebrado anoche en RTVE con los portavoces parlamentarios de los principales partidos y analizamos cómo sigue discurriendo la campaña electoral para los distintos partidos. A continuación, debatimos sobre los futuros pactos y cuáles son las condiciones que se deben dar para que Vox entre o no en un gobierno del PP. Además, entrevistamos al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que denuncia que hay más de un millón de personas que todavía no han recibido su voto por correo, algo que es "un derecho constitucional".