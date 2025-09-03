Tertulia

Tertulia: El poder judicial se planta ante Sánchez

Carmen Morodo, Antonio Casado, Joaquín Manso, Marta García Aller y Rubén Amón analizan la actualidad política.

ondacero.es

Madrid |

En La Tertulia de Más de uno se ha debatido sobre:

  • El choque entre el poder judicial y el ejecutivo después de las declaraciones del presidente del Gobierno en las que aseguró que varios jueces "se dedican a hacer política".
  • El encuentro entre Illa y Puigdemont en Bruselas.
  • Sobre estos y otras cuestiones de la política internacional, como el ataque de EEUU a una embarcación procedente de Venezuela y el encuentro entre Xi Jinping, Putin y Kim Jong Un, ha conversado Carlos Alsina, con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
