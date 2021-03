Tertulia: ¿Es legítima la prohibición de las manifestaciones del 8-M en Madrid

John Müller, Ignacio Varela y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre el acto de destrucción de armas de ETA que presidió Pedro Sánchez. John Müller comenta que este acto está lejos de parecerse a la rendición de Breda y recuerda que no asistieron "ni los que rendían las armas ni los que, con sus aciertos y errores, consiguieron que esas armas estuvieran allí". Varela asegura que "la peor propaganda es la que apesta a propaganda y esto es lo que sucedió ayer" y, además, explica que fue un acto "extemporáneo y obsceno", porque no alivia a nadie, ni siquiera a las víctimas y porque no viene a cuento en el momento.

Por otra parte, también debaten sobre la prohibición de las manifestaciones del 8-M, sobre lo que Ignacio Varela rememora que llevamos un año limitando los derechos constitucionales de los españoles y que no es para escandalizarse ahora. Mientras tanto, John Müller señala que hay una pugna entre "las feministas más tradicionales, como Carmen Calvo, que tienen una mirada de cómo se debe desarrollar esta política" y el feminismo queer, que dice "representa Irene Montero y que cree en la autodeterminación del sexo, teniendo un planteamiento distinto cuando llega la hora de materializarlo en leyes". Por su parte, Rubén Amón explica que "trazar una línea divisoria entre la derecha y la izquierda cuando se trata de hablar de derechos de las mujeres es una injusticia".

Además, debaten sobre la presencia del Rey en un acto en la fábrica de SEAT, al que los partidos independentistas se han negado a asistir. Varela señala que esta presencia tendría mucho más que ver con la importancia que tiene la SEAT en Cataluña y el hecho de que los propios socios de Esquerra le hayan boicoteado el acto y le hayan obligado a echar marcha atrás nos remite al fin de las ensoñaciones derivadas de las elecciones catalanas explica que no habrá otro Gobierno en Cataluña que no sea independentista.