Tertulia: La inmortalidad de los autócratas

En la Tertulia de Más de uno se ha debatido sobre:

La inmortalidad, después de los micrófonos captasen una conversación entre Putin y Xi Jinping en la que conversaban sobre la posibilidad de vivir 150 años.

La percepción que tiene la población española de la justicia, de la que nos ha hecho una radiografía pormenorizada el sociólogo Ignacio Urquizu, en la que también ha incluido información sobre su simpatía o rechazo por la derecha y si son reales las afirmaciones del Gobierno en la que asegura que una amplia mayoría de españoles apoya el encuentro con Puigdemont.

El acto de inauguración del año judicial que tendrá lugar este viernes y en el que participará el rey Felipe VI y el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz.