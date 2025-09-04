En Más de uno

Tertulia: La inmortalidad de los autócratas

Toni Bolaño, John Müller, Pilar, Marta García Aller y Rubén Amón analizan la actualidad política.

ondacero.es

Madrid |

En la Tertulia de Más de uno se ha debatido sobre:

  • La inmortalidad, después de los micrófonos captasen una conversación entre Putin y Xi Jinping en la que conversaban sobre la posibilidad de vivir 150 años.
  • La percepción que tiene la población española de la justicia, de la que nos ha hecho una radiografía pormenorizada el sociólogo Ignacio Urquizu, en la que también ha incluido información sobre su simpatía o rechazo por la derecha y si son reales las afirmaciones del Gobierno en la que asegura que una amplia mayoría de españoles apoya el encuentro con Puigdemont.
  • El acto de inauguración del año judicial que tendrá lugar este viernes y en el que participará el rey Felipe VI y el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz.
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer