Tertulia: La ineficacia en el reconocimiento del Estado palestino

En la Tertulia de Más de uno se ha debatido sobre:

La OPA hostil planteada por el BBVA sobre Banco Sabadell que ha entrado en una nueva fase después de que el BBVA anunciará una mejora de la oferta este mismo lunes. Para profundizar en esta cuestión, Carlos Alsina ha conversado con el consejero delegado del Banco Sabadell, César González Bueno.

El reconocimiento del Estado de Palestina que han anunciado varios países occidentales en los últimos días a los que ha amenazado el presidente israelí Benjamin Netanyahu.

Los fallos en las pulseras antimaltrato que han afectado a varias víctimas de violencia de género.