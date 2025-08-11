Tertulia: Europa se moviliza en torno a Zelenski

En esta tertulia de Más de uno se ha debatido sobre:

El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba y sus causas. Entrevista a Patricia del Pozo, consejera de cultura y deporte de la Junta de Andalucía

Los incendios en León, con especial atención al de Las Médulas - entrevista a Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta de Castilla y León

El reparto de menores migrantes - entrevista a Cecilia Estrada, investigadora del instituto de Migración de la Universidad de Comillas

Europa se moviliza en torno a Zelenski, tras el anuncio de una reunión entre Trump y Putin el próximo 15 de agosto en Alaska

Netanyahu pasa de la presión internacional y defiende su plan de ocupar toda la Franja de Gaza.