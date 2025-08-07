Tertulia: "EEUU nunca volverá a ser el adalid del libre comercio"

En la tertulia de Más de uno se ha debatido sobre:

La polémica desatada en Jumilla después de que el ayuntamiento haya prohibido las celebraciones religiosas islámicas en instalaciones públicas.

El nuevo régimen económico mundial vigente con la entrada en vigor de los aranceles de Donald Trump. Para profundizar en este tema, Miguel Ondarreta ha entrevistado al economista Juan Ignacio Crespo.

El posible alto al fuego entre Ucrania y Rusia con la visita de un representante de EEUU a Moscú.

El contrato del Gobierno de España con la compañía china Huawei que ha criticado el Partido Popular por poner en riesgo la seguridad nacional.