Tertulia en Más de uno

Tertulia: "EEUU nunca volverá a ser el adalid del libre comercio"

María Dabán, Toni Bolaño y John Müller analizan la actualidad política.

ondacero.es

Madrid |

En la tertulia de Más de uno se ha debatido sobre:

  • La polémica desatada en Jumilla después de que el ayuntamiento haya prohibido las celebraciones religiosas islámicas en instalaciones públicas.
  • El nuevo régimen económico mundial vigente con la entrada en vigor de los aranceles de Donald Trump. Para profundizar en este tema, Miguel Ondarreta ha entrevistado al economista Juan Ignacio Crespo.
  • El posible alto al fuego entre Ucrania y Rusia con la visita de un representante de EEUU a Moscú.
  • El contrato del Gobierno de España con la compañía china Huawei que ha criticado el Partido Popular por poner en riesgo la seguridad nacional.
